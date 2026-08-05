Dirge of Cerberus: Lost Episode è stato preservato, ma farlo è costato 900 dollari

Il titolo era già tornato parzialmente alla luce nel 2023, quando era stata recuperata la versione demo, distribuita su alcuni telefoni DoCoMo P903i. Quella versione rappresentava però soltanto una parte dell'esperienza. La preservazione completa è diventata possibile quando un membro della community Keitai Wiki, Naoya Shinota, è riuscito a entrare in contatto con una persona che possedeva la versione completa del gioco e che ha accettato di effettuare il dump della scheda SD del proprio dispositivo .

Un altro tassello della storia di Final Fantasy VII è stato recuperato e salvato. Dai fan, chiaramente. Dirge of Cerberus: Lost Episode , raro gioco mobile pubblicato per telefoni giapponesi, è stato finalmente preservato nella sua versione completa grazie al lavoro del gruppo specializzato nella conservazione dei vecchi feature phone guidato da Yuvi.

Un processo complicato

Il recupero dei dati, tuttavia, era soltanto il primo passo. Il contenuto della scheda era infatti criptato e per avviare il processo di decrittazione era necessaria una particolare partizione della scheda stessa, indispensabile per ricavare le chiavi di accesso. Il gruppo non disponeva di quella partizione e, nonostante avesse atteso per anni, non era riuscito a ottenerla.

A quel punto Yuvi ha deciso di affrontare il problema andando alla sua radice. "Era la prima volta che ci trovavamo davanti a un problema del genere", ha spiegato. "Di solito siamo noi ad avere la scheda SD, quindi possiamo ottenere la chiave segreta necessaria. E purtroppo, anche dopo due anni, non l'abbiamo mai ottenuta. Così, la settimana scorsa, ho detto basta: risolverò questo problema. Abbiamo i dati, dobbiamo solo decrittarli".

Per farlo, il ricercatore ha sviluppato un programma dedicato e utilizzato una infrastruttura di calcolo basata su GPU. L'operazione ha coinvolto oltre 90 server GPU. Nel momento di maggiore attività erano presenti oltre 125 client impegnati contemporaneamente nei calcoli.

Secondo Yuvi, l'infrastruttura raggiungeva una velocità complessiva di quasi 5.500 GKeys al secondo, oltre 70 volte superiore a quella ottenibile con una singola Radeon RX 7900 XTX. L'intero processo di ricerca delle chiavi di decrittazione è stato completato in circa 72 ore.

L'operazione ha avuto però anche un costo concreto. "Non mentirò dicendo che è stato economico: in totale, questa impresa per salvare un solo gioco mi è costata ben oltre 900 dollari", ha raccontato Yuvi. "Ma secondo me ne è valsa assolutamente la pena per qualcosa che forse non avremmo mai più avuto l'opportunità di ottenere".

Dirge of Cerberus: Lost Episode è un gioco mobile del 2006, pubblicato in Nord America e successivamente in Giappone nel 2007. Il titolo è ambientato nell'universo di Final Fantasy VII ed è legato a Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, lo spin-off pubblicato su PlayStation 2.