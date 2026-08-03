Il Game Boy Advance rinasce con il Konkr Pocket Advance, la nuova console portatile AYANEO

AYANEO continua a proporre sul mercato nuovi dispositivi per retrogaming e non, in certi casi puntando forte sul fattore nostalgia: così sta accadendo anche con il Konkr Pocket Advance, presentato in maniera ufficiale in questi giorni e destinato a far "rinascere" il mitico Game Boy Advance.

Dopo il Pocket Micro 2 che di fatto ricalca il design del Game Boy Micro, arriva anche l'emulo del GBA con questo interessante Konkr Pocket Advance, il quale ripropone la tipica forma del portatile Nintendo con schermo centrale e controlli ai lati, ovviamente con diverse evoluzioni applicate all'hardware.

Si tratta di un richiamo solo estetico al Game Boy Advance, considerando che, per il resto, è una console portatile decisamente diversa come hardware e possibilità, della quale sono emerse in queste ore le prime informazioni.