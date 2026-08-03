Il Game Boy Advance rinasce con il Konkr Pocket Advance, la nuova console portatile AYANEO

AYANEO continua a proporre sul mercato nuovi dispositivi per retrogaming e non, in certi casi puntando forte sul fattore nostalgia: così sta accadendo anche con il Konkr Pocket Advance, presentato in maniera ufficiale in questi giorni e destinato a far "rinascere" il mitico Game Boy Advance.
Dopo il Pocket Micro 2 che di fatto ricalca il design del Game Boy Micro, arriva anche l'emulo del GBA con questo interessante Konkr Pocket Advance, il quale ripropone la tipica forma del portatile Nintendo con schermo centrale e controlli ai lati, ovviamente con diverse evoluzioni applicate all'hardware.
Si tratta di un richiamo solo estetico al Game Boy Advance, considerando che, per il resto, è una console portatile decisamente diversa come hardware e possibilità, della quale sono emerse in queste ore le prime informazioni.
Una macchina portata al retrogaming
Konkr Pocket Advance è caratterizzato da uno schermo da 3,5 pollici in formato 3:2, caratteristica che richiama decisamente il Game Boy Advance, con risoluzione 960x640, la quale in effetti consente uno scaling praticamente perfetto dei giochi per GBA.
È comunque un tipo di schermo, sia per forma che per capacità e risoluzione, che sembra molto adatto all'uso del retrogaming, potendo fornire un'ottima visualizzazione dei giochi più vecchi.
Le dimensioni sono leggermente più ampie di quelle originali del GBA, essendo 151,3mm x 82,4mm x 22mm, dunque poco più largo della console Nintendo, a fronte di un peso maggiore probabilmente dovuto alla nuova componentistica.
Non sono ancora stati indicati il system on chip presente al suo interno né il sistema operativo di supporto, che probabilmente verranno presentati in un secondo momento, probabilmente insieme anche al prezzo.