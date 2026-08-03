Commodore celebra il suo grande anno con nuovi giochi per il Commodore 64 Ultimate

Abbiamo visto che il Commodore 64 Ultimate aveva già venduto un'enorme quantità di unità poco dopo il lancio, lo scorso settembre, ma potrebbe non essere l'unica cosa che la compagnia ha intenzione di festeggiare .

Sta dunque per iniziare l'"Anno 2" di The C64 Ultimate, la riproduzione dell'originale home computer di Commodore che ha fatto la storia dei videogiochi, dispositivo che ha ricevuto grandi lodi da tutte le recensioni , dimostrandosi una riproposizione davvero interessante dell'hardware originale.

Tra home computer a 8-bit e telefoni "non smart"

Nei mesi scorsi, Commodore International ha lanciato anche il Callback 8020, un nuovo "dumbphone", ovvero un telefono con funzioni online semplificate progettato per una "disintossicazione da social", il quale nonostante le critiche iniziali pare stia facendo registrare vendite oltre le aspettative.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Probabilmente anche quest'ottimo debutto rientra nello straordinario anno di Commodore International, che pare avere parecchio da festeggiare di recente.

"Un anno fa, Commodore è stata rifondata", si legge nel messaggio affidato a X. "E che anno è stato! Il Commodore 64 Ultimate non esisterebbe senza di voi, ora è tempo di costruire il suo Anno Due".

Per l'occasione, la compagnia ha annunciato il lancio dell'iniziativa Made For U(ltimate), che porterà al lancio di una serie di giochi sviluppati appositamente per il Commodore 64 Ultimate, con tanto di sticker olografico ufficiale.

A questo punto restiamo in attesa di ulteriori informazioni sull'iniziativa in questione.