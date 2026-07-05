Il Callback 8020 parte forte, facendo vendite oltre le aspettative della rinata Commodore e di internet

Secondo quanto comunicato da Commodore , il Callback 8020 ha registrato un avvio particolarmente positivo, diventando il prodotto di maggior successo della società dalla sua rinascita. L'azienda afferma che in appena tre giorni il dispositivo ha raggiunto lo stesso volume di vendite ottenuto dal Commodore 64 Ultimate nel suo primo mese di commercializzazione. Questo nonostante le polemiche nate in rete, per il prezzo considerato eccessivo, che ha portato effettivamente al suo abbassamento.

Dumbphone

In un messaggio pubblicato sui social, la società ha celebrato il risultato dichiarando: "In soli tre giorni, Callback ha eguagliato le vendite del primo mese del Commodore 64 Ultimate. Il nostro lancio più grande, la nostra settimana più importante, il momento più significativo della storia moderna di Commodore. È sempre stato questo il piano: far crescere Commodore per poter realizzare ancora più prodotti rétro amati dalla comunità. Grazie per aver risposto alla chiamata del Callback e per aver creduto nella nostra visione."

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Il Callback 8020 è un cosiddetto dumbphone, un telefono progettato per ridurre le distrazioni tipiche degli smartphone moderni. Il dispositivo non supporta social network né browser web, puntando invece su un'esperienza d'uso più essenziale.

Inizialmente, Commodore è stata criticata per il prezzo eccessivo del telefono, fissato a 500 dollari. Vista la reazione popolare, lo stesso è stato però tagliato a 400 dollari, prima dell'apertura delle prenotazioni.