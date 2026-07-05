Halo: Campaign Evolved avrà una modalità Machinima in omaggio a Red vs. Blue

Machinima

L'annuncio è arrivato tramite un post ufficiale di Halo Studios, pensato per rispondere alle domande più ricorrenti della community in vista dell'uscita del remake, prevista entro la fine del mese, senza svelare contenuti della trama. Tra i chiarimenti forniti: il gioco sarà giocabile su dispositivi portatili, il fuoco amico in cooperativa sarà opzionale, e nonostante le polemiche della scorsa settimana legate a PlayStation, è comunque prevista un'edizione fisica su disco.

Alla domanda su un'eventuale modalità Machinima, la risposta è stata affermativa. "Halo: Campaign Evolved avrà una modalità Machinima," ha scritto il community manager John Junyszek. "Con la modalità Machinima sarà possibile attivare una telecamera libera, abbassare le armi e persino controllare il proprio Spartan mentre si trova in modalità freecam."

Junyszek ha aggiunto: "La modalità Machinima è disponibile per tutti i giocatori semplicemente utilizzando combinazioni di comandi, senza bisogno di sbloccarla trovando un teschio. Per chi vuole creare contenuti di qualità, la modalità Machinima può essere combinata con i teschi Acrofobia e Cieco, oltre a diverse impostazioni personali come la disattivazione dell'interfaccia HUD, per catturare video e screenshot."

Per chi non fosse a conoscenza della storia, Rooster Teeth ottenne un enorme successo agli inizi degli anni 2000 con la webserie Red vs. Blue, generalmente riconosciuta come il progetto che ha reso popolare i Machinima, ovvero la creazione di filmati realizzati montando sequenze registrate direttamente in gioco o usando il motore grafico degli stessi. Esistevano già contenuti Machinima prima di Halo, ma è stata Red vs. Blue a portare davvero il fenomeno alla ribalta.