Xbox starebbe "profondamente rivalutando" Halo e il modo in cui è gestito

Nel mezzo di tutto questo, ci sarebbe anche un'attenzione particolare per Halo e per il suo futuro .

È un periodo complicato per Xbox , che dopo il cambio di leadership sta chiaramente modificando il proprio approccio al mondo videoludico, con possibili tagli di personale, chiusure e cancellazioni di giochi.

Il report su Halo

Secondo quanto rivelato da Jez Corden di Windows Central, Microsoft e Xbox stanno ora "molto profondamente rivalutando" in che modo Halo viene gestito.

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Sia chiaro, non significa che Microsoft voglia mettere da parte l'IP o chiudere Halo Studios. Al contrario, pare che l'obiettivo sia dare più risorse allo studio per poter lavorare su Halo e risolvere i problemi della serie, supponiamo per produrre un nuovo gioco che sia di grande impatto e possa rimettere Halo al centro di Xbox. "Halo è un elemento chiave del piano di reset di Xbox", dice inoltre Corden.

Jez, rispondendo a un utente, afferma che si aspetta anche più collaborazioni con gli studios di Call of Duty, che potrebbero aiutare o direttamente lavorare a un capitolo di Halo mentre Halo Studios si occupa di gestire dall'alto la produzione dei videogiochi.

C'è da chiedersi se la "rivalutazione" includa anche l'approccio multipiattaforma di Halo, che arriverà per la prima volta su PS5 con il remake del primo titolo, Halo Campaign Evolved.

Inoltre, si era già parlato del fatto che Microsoft vorrebbe rendere lo sviluppo di nuovi Elder Scrolls, Fallout e Halo più veloce.