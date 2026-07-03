Sony parla della gestione di PS Plus e risponde a una domanda su nuovi aumenti di prezzo

PS Plus è uno dei fulcri di PlayStation al momento: il servizio in abbonamento è fondamentale per giocare online, accedere a sconti esclusivi, all'archiviazione in cloud e soprattutto a svariati cataloghi di giochi rinnovati mensilmente.

Essendo centrale anche per i guadagni della compagnia, è diventato rapidamente il soggetto di alcune domande in una riunione aziendale di giugno, durante la quale erano presenti Hideaki Nishino - CEO e Presidente di Sony Interactive Entertainment -, Hermen Hulst - Studio Business CEO - e Lynn Azar - Senior Vice President of Finance and Corporate Development -.