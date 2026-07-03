Sony parla della gestione di PS Plus e risponde a una domanda su nuovi aumenti di prezzo

PS Plus è uno dei fulcri di PlayStation al momento: il servizio in abbonamento è fondamentale per giocare online, accedere a sconti esclusivi, all'archiviazione in cloud e soprattutto a svariati cataloghi di giochi rinnovati mensilmente.
Essendo centrale anche per i guadagni della compagnia, è diventato rapidamente il soggetto di alcune domande in una riunione aziendale di giugno, durante la quale erano presenti Hideaki Nishino - CEO e Presidente di Sony Interactive Entertainment -, Hermen Hulst - Studio Business CEO - e Lynn Azar - Senior Vice President of Finance and Corporate Development -.
Il commento di Sony su PS Plus
Ai dirigenti è stato chiesto in che modo le persone dovrebbero immaginare il ritmo e la magnitudo di futuri aumenti di prezzo di PS Plus. Non è chiaro chi abbia risposto, secondo il documento ufficiale, ma quanto segue è ciò che è stato detto.
"PS Plus offre un grande valore ai giocatori, e bilanciamo continuamente questo valore con il costo per i clienti. Stiamo utilizzando molteplici leve per migliorare la redditività, tra cui i prezzi, il mix dei livelli e l'efficienza nell'acquisizione dei contenuti."
"I livelli più alti rappresentano ora il 40% degli abbonati, il che riflette una forte domanda per il servizio. PS Plus rimane un fattore chiave per la redditività, e abbiamo raggiunto una redditività record per PS Plus nell'anno fiscale 2025."
Non vi è quindi una risposta precisa sugli aumenti di prezzo, ma è chiaro che sono uno degli elementi che Sony utilizza per mantenere la profittabilità, sebbene non l'unico. Ricordiamo infine che i giochi che lasceranno PS Plus ad agosto sono stati svelati e la lista di luglio è stata aggiornata.
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