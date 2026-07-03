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Il director di Clair Obscur: Expedition 33 dice che il prossimo gioco potrebbe non avere lo stesso successo

Clair Obscur: Expedition 33 è stato un successo, ma il prossimo gioco di Sandfall Interactive otterrà la stessa attenzione? Forse, ma il director dice che non è affatto certo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/07/2026
Verso in Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
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Clair Obscur: Expedition 33, il gioco di ruolo a turni di Sandfall Interactive, si è rivelato un successo, diventando anche il Game of the Year ai The Game Awards 2025 e per moltissime testate videoludiche in giro per il mondo.

Si potrebbe pensare che lo sviluppatore abbia la strada spianata per il suo prossimo progetto, ma il creative director Guillaume Broche non è affatto sicuro della cosa.

Il commento del creative director di Clair Obscur: Expedition 33

Guillaume Broche ha parlato con Konbini e ha svelato che il piano dello studio è semplicemente di creare ancora una volta ciò che desidera e che non è così importante che sia un successo rispetto a Expedition 33, ammettendo che anche il primo gioco non era stato pensato per vendere quanto ha venduto.

"Non mi importa davvero. È strano da dire, ma non abbiamo fatto il primo gioco per compiacere nessuno. Penso sia per questo che ha funzionato", ha detto.

Clair Obscur: Expedition 33 si è aggiornato con la patch 1.5.6, vediamo le novità Clair Obscur: Expedition 33 si è aggiornato con la patch 1.5.6, vediamo le novità

"Per il prossimo gioco, anche [Sandfall] prenderà delle decisioni drastiche, e forse alla gente non piacerà. Questa è la vita. Che le persone ci seguano o meno è una loro decisione. Ma è così che vediamo il futuro".

Infine, ecco quando Clair Obscur: Expedition 33 sarebbe in arrivo su Nintendo Switch 2.

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