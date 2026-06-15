Ecco quando Clair Obscur: Expedition 33 sarebbe in arrivo su Nintendo Switch 2

Clair Obscur: Expedition 33 è stato uno dei grandi successi del 2025 (oltre che il vincitore del GOTY ai The Game Awards di Geoff Keighley) e tanti giocatori hanno potuto vivere le avventure di Maelle, Gustave e della Spedizione 33, ma solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il possibile periodo di uscita di Clair Obscur: Expedition 33

La fonte è il noto leaker NateTheHate, che ha risposto a un utente su Twitter, come potete vedere qui sotto, sulla possibile pubblicazione di Clair Obscur: Expedition 33 in versione Nintendo Switch 2.

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Secondo NateTheHate, Clair Obscur: Expedition 33 arriverà su Nintendo Switch 2 "quest'anno". Si tratta chiaramente di un periodo un po' generico, ma considerando che siamo già a giugno, non ci sono molti momenti adatti alla pubblicazione del gioco a disposizione per il team francese.

Difficile che venga pubblicato a luglio, ad esempio, visto che in tal caso sarebbe già stato annunciato. Agosto è forse uno dei periodi più probabili, visto che non è troppo denso di uscite. Settembre è invece caos al momento, con un numero di pubblicazioni enorme. Ottobre è meno intenso ma non di molto e novembre è ovviamente lo spauracchio di tutti gli editori attualmente, per colpa di GTA 6. Certo, Clair Obscur: Expedition 33 in questo caso deve competere perlopiù con altri giochi Nintendo Switch 2, non con l'intero calendario del 2026, ma in ogni caso non pare facile trovare un momento adatto.

Segnaliamo infine che un attore di Clair Obscur: Expedition 33 ha detto che Robert Pattinson dovrebbe apparire nel film.