Intel potrebbe lanciare Raptor Lake Next nel 2027 e mantenere viva la piattaforma DDR4 accanto ai futuri Nova Lake

Se le informazioni dovessero rivelarsi corrette, Intel si troverebbe a commercializzare contemporaneamente una piattaforma di nuova generazione e una basata su un'architettura già presente sul mercato da diversi anni . Una scelta che potrebbe essere motivata più dalle condizioni del mercato e dalla domanda degli utenti che da esigenze puramente tecnologiche.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla filiera produttiva, Intel starebbe pianificando il lancio di una nuova famiglia di processori chiamata Raptor Lake Next , prevista indicativamente per la prima metà del 2027 .

Mancano dettagli tecnici su Intel Raptor Lake Next

Al momento non sono emersi dettagli precisi sulle caratteristiche tecniche di Raptor Lake Next. Non è chiaro se si tratterà di una revisione significativa dell'architettura esistente oppure di un aggiornamento più contenuto basato sulla tecnologia già disponibile.

Tuttavia, alcuni segnali provenienti dai produttori di schede madri suggeriscono che Intel stia valutando seriamente il mantenimento della piattaforma LGA 1700.

Diversi produttori avrebbero infatti aumentato la produzione di schede madri compatibili con memoria DDR4, sia per piattaforme Intel sia per quelle AMD. Questo fenomeno sembra essere collegato alla persistente domanda di moduli DDR4, che continuano a rappresentare una soluzione interessante per chi desidera contenere i costi di aggiornamento del proprio sistema.