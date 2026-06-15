The Blood of Dawnwalker avrà DLC gratuiti, come The Witcher 3 Wild Hunt

È chiaro sotto vari punti di vista che gli autori hanno preso ispirazione dalla propria esperienza con le avventure di Geralt, non solo in termini di design videoludico, ma anche per quanto riguarda il supporto post-lancio del gioco .

The Blood of Dawnwalker è un promettente gioco di ruolo d'azione realizzato da Rebel Wolves, un team composto da sviluppatori di CD Projekt RED che hanno lavorato a The Witcher 3: Wild Hunt.

I DLC di The Blood of Dawnwalker

Nel caso di The Witcher 3 Wild Hunt, CD Projekt RED ha speso i mesi successivi al lancio pubblicando nuove missioni, nuovi set di armatura e il New Game +. Rebel Wolves adotterà un modello simile.

Parlando con la testata polacca PAP Biznes, il CEO Konrad Tomaszkiewicz ha spiegato che il team di The Blood of Dawnwalker ha iniziato a lavorare su una tabella di marcia per la pubblicazione di "piccole aggiunte gratuite". Non ci sono invece informazioni riguardo a espansioni di grandi dimensioni a pagamento, simili a Blood & Wine di The Witcher 3 per capirci.

The Blood of Dawnwalker è previsto per il 3 settembre 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ci mette nei panni di un Coen, un giovane uomo trasformato in un mezzo vampiro - un Dawnwalker - che può muoversi sotto il sole e, di notte, sfruttare poteri vampirici. Il suo scopo è salvare la famiglia, catturata da un signore dei vampiri, entro trenta giorni in-game: il tempo passa solo quando completiamo missioni, potenziamo il personaggio o eseguiamo azioni speciali.

Ricordiamo che The Blood of Dawnwalker ha la libertà di Baldur's Gate 3 e un piccolo mondo alla Gothic.