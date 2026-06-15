L'Honor Magic Pad 2 è uno dei tablet Android più interessanti nella sua fascia di prezzo: sfrutta il coupon

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'Honor Magic Pad 2 che cala di prezzo tramite l'applicazione del codice sconto dedicato: il coupon è MULTI30 (o, in alternativa, ITPP30) e, grazie a quest'ultimo, è possibile risparmiare 30€ per un costo totale e finale d'acquisto di 320,54€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 25 giugno.
L'Honor MagicPad 2 è un tablet di fascia avanzata progettato per offrire prestazioni elevate, un'esperienza multimediale immersiva e grande versatilità d'uso. Al suo interno è presente il SoC Snapdragon 8s Gen 3 con CPU octa-core, che garantisce potenza di calcolo elevata e fluidità anche nelle applicazioni più impegnative.
Ulteriori dettagli sul tablet
Il display è uno degli elementi più distintivi del dispositivo: si tratta di un pannello OLED da 12,3" con risoluzione 3000 x 1920 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144 Hz. È inoltre integrata la tecnologia HONOR Eye Comfort, pensata per ridurre l'affaticamento visivo durante l'uso prolungato.
La batteria da 10.050 mAh garantisce un'autonomia elevata, rendendo il tablet adatto a lunghe sessioni di lavoro, studio o intrattenimento. Il comparto audio è particolarmente avanzato, con un sistema composto da 3 microfoni e 8 altoparlanti, che offre un suono potente e ben bilanciato. Sul fronte fotografico, il dispositivo dispone di una fotocamera frontale da 9 MP e una posteriore da 13 MP.
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