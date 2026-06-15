L'Honor Magic Pad 2 è uno dei tablet Android più interessanti nella sua fascia di prezzo: sfrutta il coupon

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'Honor Magic Pad 2 che cala di prezzo tramite l'applicazione del codice sconto dedicato: il coupon è MULTI30 (o, in alternativa, ITPP30) e, grazie a quest'ultimo, è possibile risparmiare 30€ per un costo totale e finale d'acquisto di 320,54€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 25 giugno.

L'Honor MagicPad 2 è un tablet di fascia avanzata progettato per offrire prestazioni elevate, un'esperienza multimediale immersiva e grande versatilità d'uso. Al suo interno è presente il SoC Snapdragon 8s Gen 3 con CPU octa-core, che garantisce potenza di calcolo elevata e fluidità anche nelle applicazioni più impegnative.