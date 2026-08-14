Il monitor da gaming KTC da 27" con refresh rate fino a 275Hz è in promo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor da gaming KTC: l'offerta prevede uno sconto attivo del 24% per un costo totale e finale di 151,99€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul "bottone" qui sotto: Il KTC H27E8 è un monitor da gaming progettato per offrire immagini fluide, dettagliate e una risposta estremamente rapida. Il display da 27 pollici utilizza un pannello Fast IPS con risoluzione QHD 2560 x 1440 pixel, formato 16:9 e una frequenza di aggiornamento fino a 275 Hz, accompagnata da un tempo di risposta MPRT di 1 ms.
Ulteriori dettagli monitor
Il monitor offre una luminosità il supporto ad HDR400, migliorando la resa delle immagini e il contrasto tra zone luminose e scure. La copertura del 100% dello spazio colore sRGB, insieme al supporto di 16,7 milioni di colori, assicura una riproduzione cromatica vivace e precisa. La compatibilità con AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync contribuisce inoltre a eliminare tearing e scatti.
Il KTC H27E8 integra anche un supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, oltre alla compatibilità VESA 100 x 100 mm. Lo schermo antiriflesso, la tecnologia Flicker-Free e la riduzione della luce blu aiutano a contenere l'affaticamento visivo.