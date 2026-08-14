Preordina i controller wireless Xbox a tema Gears of War: E-Day in edizione limitata

Se sei un fan di Gears of War o cerchi un nuovo controller dal design inedito, il prodotto dedicato a Gears of War: E-Day in edizione limitata è preordinabile su Amazon a 89,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 30 settembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un controller in edizione limitata

Questa variante ha una scocca frontale che riproduce un effetto in stile asfalto spaccato, realizzato con incisioni al laser ed elementi stampati in 3D. Il design presenta anche dettagli rossi luminosi che ricordano le voragini del gioco, mentre i tasti ABXY sono neri, rispetto al tasto X che è caratterizzato da una colorazione rossa trasparente insieme ai grilletti e alla croce direzionale.

Controller wireless Xbox a tema Gears of War: E-Day

Le impugnature laterali e posteriori gommate effetto pelle nera contribuiscono positivamente al design complessivo. Sul retro troverai anche una piastrina COG metallica con l'incisione "Never Fight Alone". Il controller wireless è compatibile con PC, console Xbox One, Xbox Series X/S e dispositivi mobili. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.