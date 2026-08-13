Marvel Tokon: Fighting Souls è in offerta su Amazon, acquista il gioco al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare di Marvel Tokon: Fighting Souls a prezzo scontato, l'offerta prevede uno sconto del 15% per un costo finale di 59,99€ invece che 70,99€. Acquista la tua copia direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto dal banner qui in basso: Marvel Tokon: Fighting Souls è un picchiaduro che porta sullo schermo alcuni dei più celebri eroi e villain Marvel attraverso combattimenti veloci, intensi e basati sulla sinergia tra i personaggi e sulla strategia. Il cuore dell'esperienza è la possibilità di creare una squadra composta da quattro combattenti, scegliendo liberamente dal roster disponibile.
Ulteriori dettagli sul gioco
Gli scontri si distinguono anche per un'impostazione visiva originale, con i personaggi Marvel reinterpretati attraverso uno stile ispirato agli anime. Le battaglie si svolgono inoltre all'interno di arene dinamiche, ambientate in diversi luoghi dell'universo Marvel, mentre una colonna sonora adattiva accompagna l'azione modificandosi durante gli scontri per rendere ogni combattimento ancora più coinvolgente.
Su PlayStation 5, il gioco sfrutta le caratteristiche della console per offrire un'esperienza particolarmente immersiva.
I tempi di caricamento ridotti permettono di entrare rapidamente nell'azione, mentre la grafica supporta spettacolari immagini in 4K. L'audio 3D contribuisce a rendere più coinvolgente l'atmosfera delle battaglie, mentre il controller DualSense sfrutta il feedback aptico per trasmettere fisicamente l'impatto dei colpi. Qui la nostra recensione.