Il team di No Man's Sky torna a parlare di Light No Fire: avrebbe voluto farlo prima ma...

Light No Fire è stato annunciato ai The Game Awards 2023 e dopo due anni e mezzo ancora non abbiamo visto nuovi trailer o ricevuto vere nuove informazioni. Ora però Sean Murray , capo di Hello Games (che ricordiamo sono anche gli autori di No Man's Sky), ha deciso di aprirsi.

Le parole di Murray su Light No Fire

Murray ha dichiarato: "Pensavo che a questo punto ne avremmo parlato di più. Abbiamo pubblicato un trailer tipo due anni fa, due anni e mezzo fa, e avevo in mente un piano del tipo: 'OK, facciamo così. Stuzzichiamo la curiosità. Giusto?' È così che vedevo quel trailer di 90 secondi."

"E poi mi sono detto: 'OK, e ora so cosa mostreremo dopo. Spiegheremo davvero il gioco'. In realtà avevo intenzione di mostrarlo sei mesi dopo, ma, sapete, siamo tipo schizzati in alto nella classifica delle liste dei desideri di Steam; siamo tipo al secondo posto. E così mi sono detto: 'OK, basta così. Sapete, non c'è bisogno di dire altro. Perché? Perché fare marketing?'"

"Non penso che la gente si renda conto di quanto sia ambizioso e folle. Non vedo l'ora che le persone lo scoprano e di mostrarglielo. Ma in questo momento sono felicissimo di lavorarci nella mia piccola caverna senza dovermi preoccupare di nulla, cercando di far finta che il mondo esterno non esista."

Ricordiamo che Light No Fire metterà i giocatori su un pianeta più grande dell'intera Terra, senza caricamenti di sorta, invece che in un universo con infiniti pianeti come in No Man's Sky. Sappiamo che sarà un gioco di ruolo di sopravvivenza sandbox con un'ambientazione fantasy, nel quale i giocatori potranno esplorare, creare strutture e community. Inoltre, Light No Fire avrà oceani colossali da far impallidire No Man's Sky: vi servirà una ciurma per solcarli.