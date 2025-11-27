A Light No Fire stanno lavorando poche persone, ha spiegato Hello Games

Se siete lì che aspettate Light No Fire , il seguito di No Man's Sky sviluppato da Hello Games, sarete delusi di sapere che probabilmente dovrete essere molto pazienti. Sean Murray, il fondatore della software house, ha spiegato che attualmente il team che si sta occupando del gioco è ridottissimo . I progressi sembrano essere soddisfacenti, ma non è chiaro quando vedremo qualcosa di giocabile.

Picoclo ma determinato

Murray ha aggiornato brevemente sullo stato dei lavori di Light No Fire nel post in cui chiede agli utenti di Steam di votare No Man's Sky per il premio "Labor of Love" degli Steam Awards di quest'anno.

"Nel frattempo, un altro piccolo team di Hello sta continuando alacremente a lavorare al nostro prossimo Labor of Love, Light No Fire, e sappiamo che molti di voi sono impazienti di saperne di più", ha scritto Murray. "Per ora, basti dire che sono davvero soddisfatto dei progressi che stiamo facendo e penso che sarà qualcosa di davvero speciale."

Probabilmente la grande maggioranza dei dipendenti di Hello Games è ancora al lavoro su No Man's Sky, titolo supportato con decine di aggiornamenti gratuiti, alcuni dei quali davvero colossali, che continua a vendere bene e ha sostentato lo sviluppatore nel corso degli ultimi anni. Di Light No Fire non si sa ancora molto di certo e non ha ancora un anno di uscita fissato. Si spera che presto venga mostrato del gameplay, anche se i ritmi di Hello Games paio molto rilassati nel merito.