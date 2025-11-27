Una fan di Baldur's Gate 3 ha imparato a far combattere i bambini: sono immortali e con attacchi infiniti

Baldur's Gate 3 ha ben più di due anni sulle spalle ma i giocatori stanno trovando ancora nuovi modi per rompere il gioco. Ora, c'è una nuova strategia per creare un'armata immortale : mandare i bambini in battaglia.

Come funziona la strategia dei bambini guerrieri in Baldur's Gate 3

Per poter mettere in atto questa strategia, dovete avere un alleato (non il vostro personaggio principale) di livello 7 e con accesso alle magie Polymorph e Dominate Beast. Scegliete poi un bambino nel gioco e trasformatelo in una pecora e prendetene il controllo con l'incantesimo. Il passaggio successivo è viaggiare fino al vostro accampamento.

A questo punto, per rendere le cose più semplici, è bene attivare la modalità a turni. I passaggi successivi richiedono di togliere dal party l'alleato che ha usato le magie e aspettare fino a che non vedete la notifica che indica che il personaggio ha terminato la concentrazione per gli incantesimi. A questo punto, dovete reinserirlo nel vostro party prima che la magia termini l'effetto, lasciare rapidamente il campo e salvare immediatamente il gioco.

Dopo aver caricato il salvataggio, il vostro alleato sarà permanentemente seguito dal bambino, che è tornato in forma umana. Ovviamente i bambini non sono potenti guerrieri, ma qui arriva il bello, per le molte leggi, come quella tedesca, i bambini nei videogiochi non possono assolutamente essere feriti o uccisi. Di conseguenza avete un alleato immortale.

Di più, poiché i bambini non sono pensati per i combattimenti, non entrano nella lista dei turni della battaglia, ovvero hanno attacchi infiniti. In breve, la vittoria è assicurata. Segnaliamo infine che The Witcher 4 si ispirerà a Baldur's Gate 3 perché vuole innovare.