Una bolla ci ha detto che Bubble Bobble: Sugar Dungeons è disponibile

Taito e Arc System Works hanno annunciato la disponibilità di Bubble Bobble: Sugar Dungeons per PC, Nintendo Switch e PlayStation 5 al prezzo di 39,99 euro. Si tratta del nuovo capitolo della celebre serie nata in sala giochi negli anni '80. Il protagonista è nuovamente Bub, che questa volta deve affrontare un intero dungeon, naturalmente a suon di bolle.

Il trailer di lancio

Per festeggiare il lancio è stato pubblicato anche un trailer, che mostra del gameplay e ricorda alcune delle possibilità offerte dalle bolle.

Potete usarle per catturare e far scoppiare i nemici, come piattaforme per raggiungere posti altrimenti inaccessibili o per accumulare punti. Si parla anche di potenziamenti e di elementi ambientali usabili in vario modo.

Sviluppatore ed editore ricordano anche che in Bubble Bobble: Sugar Dungeons è compreso Bubble Symphony, capitolo della serie risalente al 1997. Si tratta della conversione casalinga dell'omonimo coin op ed è sicuramente un bell'extra.

Le caratteristiche di gioco parlando di labirinti che cambiano a ogni partita, di bolle speciali per sconfiggere nemici e trovare tesori, con quest'ultimi usabili per migliorare il draghetto e esplorare sempre più il castello. Insomma, la serie sta tentando di rinnovarsi per trovare un nuovo pubblico. Vedremo se si tratta di un tentativo di successo e quale sarà l'accoglienza.