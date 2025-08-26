Bubble Bobble Sugar Dungeons ha una data di uscita su PS5, Switch e PC, include gratis Bubble Symphony

Arc System Works e Taito hanno annunciato la data di uscita di Bubble Bobble Sugar Dungeons, nuovo capitolo della storica saga arcade. Il gioco sarà disponibile dal 27 novembre su PS5, Nintendo Switch e PC (via Steam).
Su console il titolo arriverà anche in formato fisico, e tutte le versioni includeranno gratuitamente una conversione di Bubble Symphony, il classico arcade del 1994, pubblicato successivamente su Sega Saturn nel 1997.
Che cos'è Bubble Bobble Sugar Dungeons?
Bubble Bobble Sugar Dungeons è un nuovo capitolo che reinterpreta la serie classica arcade di Taito in una forma moderna, utilizzando la grafica in 3D e un gameplay profondamente rinnovato. I celebri draghetti Bub e Bob tornano in un mondo coloratissimo e surreale, dove i dungeon assumono l'aspetto di dolciumi giganti, torte stratificate e caramelle animate. Il gioco abbandona la struttura a livelli fissi per abbracciare un sistema roguelike, con dungeon generati proceduralmente che cambiano a ogni partita.
Torna la meccanica delle bolle, ma qui viene espansa con nuove funzioni: ora possono essere usate per intrappolare nemici, creare piattaforme temporanee o attivare meccanismi ambientali. Ogni partita permette di raccogliere ingredienti e tesori, utili per potenziare i personaggi e sbloccare abilità speciali. Inoltre, il gioco introduce il Donut Gate, un portale che consente di passare al livello successivo senza dover eliminare tutti i nemici.