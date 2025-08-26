Bubble Bobble Sugar Dungeons ha una data di uscita su PS5, Switch e PC, include gratis Bubble Symphony

Arc System Works e Taito hanno annunciato la data di uscita di Bubble Bobble Sugar Dungeons , nuovo capitolo della storica saga arcade. Il gioco sarà disponibile dal 27 novembre su PS5, Nintendo Switch e PC (via Steam).

Che cos'è Bubble Bobble Sugar Dungeons?

Bubble Bobble Sugar Dungeons è un nuovo capitolo che reinterpreta la serie classica arcade di Taito in una forma moderna, utilizzando la grafica in 3D e un gameplay profondamente rinnovato. I celebri draghetti Bub e Bob tornano in un mondo coloratissimo e surreale, dove i dungeon assumono l'aspetto di dolciumi giganti, torte stratificate e caramelle animate. Il gioco abbandona la struttura a livelli fissi per abbracciare un sistema roguelike, con dungeon generati proceduralmente che cambiano a ogni partita.

Torna la meccanica delle bolle, ma qui viene espansa con nuove funzioni: ora possono essere usate per intrappolare nemici, creare piattaforme temporanee o attivare meccanismi ambientali. Ogni partita permette di raccogliere ingredienti e tesori, utili per potenziare i personaggi e sbloccare abilità speciali. Inoltre, il gioco introduce il Donut Gate, un portale che consente di passare al livello successivo senza dover eliminare tutti i nemici.