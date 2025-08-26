Per Digital Foundry la piattaforma migliore su cui giocare Gears of War: Reloaded è PlayStation 5 Pro

Digital Foundry ha pubblicato una video analisi di Gears of War: Reloaded , per valutarne le prestazioni su PS5, PS5 Pro, Xbox Series X/S e PC . Intanto ha rilevato le novità grafiche, presenti su tutte le piattaforme, come l'utilizzo di una resa "hybrid deferred" con vettori di movimento per post-processing migliorati (motion blur, riflessi su schermo) e l'aggiunta di tecniche di upscaling (FSR, DLSS, PSSR) che aumentano la fluidità. Su PC si può usare anche FXAA o scegliere di disattivare l'anti-aliasing .

Pregi e problemi

Il gioco è basato su una versione modernizzata e personalizzata da The Coalition dell'Unreal Engine 3 (il motore dell'originale), cui sono state aggiunte nuove funzioni come il tonemapping (una sorta di HDR nativo) e che mostra miglioramenti nelle lightmap, nella compressione delle texture e nelle ombre (inclusi ambient occlusion real-time via AMD CACAO). I filmati rimangono pre-renderizzati a 30 FPS, ma ora in 8K downscalato.

Vediamo le modalità grafiche disponibili piattaforma per piattaforma:

Piattaforma 60 FPS (Campaign) 120 FPS (Performance Mode) Xbox Series X / PS5 1440p → 4K (FSR3) 1080p → 4K Xbox Series S 1080p → 1440p 720p → 1440p (FSR3) PS5 Pro 1620p → 4K (PSSR) 1440p → 4K (PSSR)

Il PSSR su PS5 Pro viene considerato superiore a FSR3, rendendo l'ammiraglia di Sony la più performante tra le console. Il gioco vanta comunque 60 FPS stabili su tutte le piattaforme, mentre in modalità 120 FPS, l'ordine di performance è: PS5 Pro - Xbox Series X - PS5 - Xbox Series S.

Tra i problemi, vengono segnalati errori nell'HDR su console Xbox, e di VRR (Variable Refresh Rate) sempre su Xbox. Quest'ultimo causa tearing e / o stuttering. Su PS5 non si verificano gli stessi problemi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Gears of War: Reloaded è disponibile da oggi. Attualmente, The Coalition è al lavoro anche su Gears of War: E-Day, il prossimo capitolo della serie.