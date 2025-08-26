Gears of War: Reloaded è disponibile su PlayStation 5, PC e Xbox Series X/S e pare che l'universo abbia retto

Gears of War: Reloaded è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5 . Si tratta di un momento importante, che segna l'arrivo di una delle serie più iconiche di Xbox su di una piattaforma sulla quale solo fino a qualche mese fa era impesabile vederlo, quella di Sony. Un bel momento che sancisce ancora di più la fine della console war così come l'abbiamo conosciuta e subita nel corso degli ultimi anni.

Un atteso ritorno

Più in generale, parliamo di un graditissimo ritorno, per quella che è una delle storie più iconiche del mondo dei videogiochi, che ci farà rivivere le gesta di Marcus e Dom. The Coalition, lo studio dietro al gioco, sembra essere entusiasta che così tanti nuovi giocatori possano vivere questa storia per la prima volta.

Sono passati quasi 20 anni da quando il primo Gears of War fece il suo debutto su Xbox 360, e l'uscita di Reloaded è solo l'inizio di come lo studio intende celebrare questo importante traguardo, come ci spiega Mike Crump, Studio Head di The Coalition. "Sentivamo davvero che riportare in vita il gioco che ha dato il via a tutto - e portarlo a più giocatori e più piattaforme che mai - fosse il modo perfetto per dare il via ai festeggiamenti per i 20 anni di Gears," aggiunge Crump. "Sono geloso di tutti coloro che stanno per vivere Gears per la prima volta, perché ricordo quanto sia stata un'esperienza incredibile!"

Ricordiamo che le caratteristiche tecniche del gioco parlano di risoluzione 4K, texture e modelli di alta qualità, una campagna a 60 FPS con tempi di caricamento rapidissimi e 120 FPS nel multiplayer. Il team di sviluppo l'ha definita la versione migliore di Gears of War e non stentiamo a crederci.

Crump ha detto anche: "È sempre affascinante vedere la differenza tra come ricordi i tuoi giochi preferiti e come erano realmente. Gears of War ha stabilito un nuovo standard per la fedeltà grafica nel 2006, ed è quello che ricordo: essere stupito da quanto fosse bello. Certo, da allora il livello si è alzato di molto. Aggiornare e migliorare un gioco così amato per l'attuale generazione di hardware è stato un atto d'amore per The Coalition."

"Il terrore di incontrare il Berserker sarà per sempre impresso nella mia memoria," ha concluso Crump. "Il modo in cui viene introdotta è un momento 'oh cavolo' che rimarrà nella storia!"