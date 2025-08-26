Svelati i requisiti di sistema PC di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: dai che ce la fate

Dopo anni di attesa, finalmente siamo venuti a conoscenza della data d'uscita di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Quando arriverà, il 21 ottobre 2025, i nostri PC saranno pronti a farlo girare? Per scoprirlo, sono fortunatamente stati pubblicati i requisiti di sistema ufficiali, che parlano di un gioco abbordabile.
I minimi chiedono una CPU Intel Core i3-8350K o una AMD Ryzen 3 3300X, mentre per la GPU si parla di NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) o AMD Radeon RX 480 (8GB) o Intel Arc A580 (8GB). I consigliati crescono un po', ma senza diventare proibitivi, visto che prevedono una CPU Intel Core i5-12600K o AMD Ryzen 5 5600X, e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8GB) o AMD Radeon RX 6700 XT (12GB). Per quanto riguarda la RAM, si va dagli 8 ai 16 GB.
L'elenco completo
Vediamo quindi l'elenco completo dei requisiti di sistema ufficiali della versione PC di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
Minimi:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)
- Processore: Intel Core i3-8350K | AMD Ryzen 3 3300X
- Memoria: 8 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) | AMD Radeon RX 480 (8GB) | Intel Arc A580 (8GB, Resizable BAR enabled) | AMD Radeon 780M
- DirectX: Versione 12
- Memoria: 30 GB di spazio disponibile
Consigliati:
- Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
- Sistema operativo: Windows 11
- Processore: Intel Core i5-12600K | AMD Ryzen 5 5600X
- Memoria: 16 GB di RAM
- Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8GB) | AMD Radeon RX 6700 XT (12GB)
- DirectX: Versione 12
- Memoria: 30 GB di spazio disponibile