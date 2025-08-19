Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha una data di uscita e un nuovo trailer

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha finalmente una data di uscita, annunciata da Paradox Interactive con un nuovo trailer pubblicato in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2025.
Il gioco sarà disponibile a partire dal 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque ancora poche settimane e il lungo e tortuoso tragitto affrontato dal progetto si concluderà, mettendo da parte le polemiche del passato e consegnandoci finalmente questo action RPG a base di vampiri.
Affidato alle cure di The Chinese Room dopo il reboot forzato e l'addio del team di sviluppo originale, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ci vedrà lottare sullo sfondo di una Seattle moderna ma piena di oscurità e mistero, al comando di una vampira anziana.
Naturalmente sarà interessante capire quanto della profondità narrativa, della struttura e della visione iniziale sia stato preservato nella nuova incarnazione di Bloodlines 2.
Sembrava non voler vedere la luce
The Chinese Room ha assicurato che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non avrà scelte morali banali e i dialoghi saranno come dei labirinti, dunque immaginiamo che il fulcro dell'esperienza sarà ancora un impianto di spessore, pieno di sfaccettature da scoprire.
Naturalmente la natura vampirica della protagonista ci spingerà a dover compiere delle scelte molto precise e non semplici, nutrendoci del sangue degli ignari abitanti della città ma rispettando le regole della Masquerade per difendere la nostra comunità occulta.