Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha una data di uscita e un nuovo trailer

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha finalmente una data di uscita, annunciata da Paradox Interactive con un nuovo trailer pubblicato in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2025.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque ancora poche settimane e il lungo e tortuoso tragitto affrontato dal progetto si concluderà, mettendo da parte le polemiche del passato e consegnandoci finalmente questo action RPG a base di vampiri.

Affidato alle cure di The Chinese Room dopo il reboot forzato e l'addio del team di sviluppo originale, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ci vedrà lottare sullo sfondo di una Seattle moderna ma piena di oscurità e mistero, al comando di una vampira anziana.

Naturalmente sarà interessante capire quanto della profondità narrativa, della struttura e della visione iniziale sia stato preservato nella nuova incarnazione di Bloodlines 2.