The Chinese Room licenzia staff ma Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 è al sicuro, dice Paradox

Le testimonianze arrivano da LinkedIn e sembrano parlare di una mandata di licenziamenti piuttosto sostanziosa, sebbene non sia chiaro di quanti sviluppatori si parli, ma per un team che dovrebbe essere in fase di pieno sviluppo su un progetto importante la cosa ha destato preoccupazioni.

I licenziamenti presso The Chinese Room erano emersi nei giorni scorsi attraverso messaggi pubblicati dagli stessi sviluppatori colpiti dalla questione, sebbene non ci fossero stati annunci ufficiali al riguardo. In effetti, continuano a non esserci informazioni precise su ciò che è accaduto, ma è chiaro che una riduzione di personale nel team ci sia stata.

Con un comunicato inviato a PC Gamer, Paradox ha sostanzialmente confermato i licenziamenti avvenuti all'interno di The Chinese Room , ma confermando che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sarebbe comunque al sicuro da questi cambiamenti, con lo sviluppo che non sarebbe stato colpito dalla ristrutturazione in corso.

Una ristrutturazione sembra ci sia stata

Oltre ad aver concluso lo sviluppo di Still Wakes the Deep, di cui è uscita di recente l'espansione Siren's Rest, The Chinese Room è infatti il nuovo team responsabile di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, complesso progetto dalla genesi a dir poco tormentata.

Considerando che è già passato di mano un paio di volte, l'emersione di notizie negative sullo stato del team ha fatto subito sospettare della salute del progetto, ma a quanto pare non è questo il caso.

L'editore Paradox ha di fatto confermato l'esistenza di licenziamenti nel team, ma si è affrettato ad aggiungere che il gioco non ha subito impatti dalla situazione ed è ancora previsto in uscita per questo ottobre.

"Lo sviluppo di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non è influenzato dai recenti cambiamenti di organico presso The Chinese Room; il gioco è ancora previsto per l'uscita a ottobre. Auguriamo alle persone coinvolte la migliore fortuna per i loro futuri impegni", ha riferito il publisher in un comunicato inviato a PC Gamer come risposta alla richiesta di conferme sulla situazione.