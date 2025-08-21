Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha due clan extra sin dal lancio, ma sono parte del DLC da 22€

The Chinese Room ha però aggiunto altri due clan al videogioco (Lasombra e Toreador), peccato però che saranno bloccati dietro il DLC Shadows & Silk che costa 21,99€ da sommare ai 59,99€ del gioco base. In alternativa, si può comprare l'edizione Premium che costa 89,99€. La parte che non è affatto piaciuta ai giocatori è che questo DLC sarà disponibile al lancio, quindi per molti è un contenuto che sarebbe dovuto essere presente nel gioco base.

Il team di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha inserito nel videogioco quattro clan di partenza: Brujah, Tremere, Banu Haqim e Ventrue. Non è male, ma rispetto ai sette del primo capitolo non è nulla di incredibile.

Perché gli autori di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 hanno deciso di inserire i due clan nel DLC

In una intervista con IGN USA, l'editore Paradox ha spiegato perché Lasombra e Toreador saranno un aggiunta: "Ciò che il team ha fatto in questo caso è rendere accessibile i due clan sin dal giorno di lancio, sebbene abbia ben chiaro che l'esperienza originale è legata ai primi quattro clan".

"Quando senti il feedback dei fan affermi: 'Okay, è chiaro che vogliano questi due clan. È qualcosa di altamente richiesto. A conti fatti, in termini di puro business, lo sviluppo dei giochi richiede tempo e i due clan è contenuto aggiuntivo che deve essere creato. Quindi invece di pubblicarlo 30 giorni dopo l'uscita, lo rendiamo un contenuto del lancio per quei giocatori che lo hanno richiesto per tutto il tempo. E come ho detto, è una questione di affari. Le cose vanno come devono andare ma in questo modo è possibile pubblicare il contenuto al lancio invece che far aspettare i giocatori".

Il team, spiega The Chinese Room, ha speso tempo per scegliere i contenuti più richiesti, crearli, rifinirli e rimandare la data di uscita per poter aggiungere ciò che era necessario per rendere il gioco migliore. Il sottinteso è che il tempo di sviluppo costa e che quindi Paradox deve fare cassa con degli extra.

Ricordiamo infine che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha finalmente una data di uscita.