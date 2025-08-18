The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch è in sconto su AliExpress con questi coupon

0

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/08/2025
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per Nintendo Switch è disponibile su AliExpress a 37 €, ma con i seguenti coupon "ITBTS05" o "MULTI5" (se uno non funziona, provate l'altro, sono validi fino a esaurimento scorte) potete ottenere il meglio dalla promozione. Il prezzo finale è infatti di 32 €. Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link.

Il gioco è venduto da Euro Tech Store e spedito dalla Spagna, con la consegna garantita entro pochi giorni. Queste promozioni di AliExpress sono disponibili dal 18 al 27 agosto fino a esaurimento scorte. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

I contenuti

Si tratta in questo caso del gioco per Nintendo Switch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ovvero il seguito di Breath of the Wild. In questa avventura vestirete di nuovo i panni di Link nella vecchia Hyrule, ma stavolta un cataclisma ha cambiato in modo significativo la mappa, creandone due nuove: un regno sotterraneo da esplorare e un arcipelago di isole volanti, quest'ultime raggiungibili attraverso le nuove torri.

Link sfrutterà il suo nuovo braccio tecnologico e scoprirà nuove capacità, ad esempio la possibilità di fondere gli oggetti per creare strutture o veri mezzi mobili o per costruire armi e nuovi tipi di strumenti offensivi.

