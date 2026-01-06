I requisiti PC di 007 First Light sono stati svelati, insieme a una collaborazione con NVIDIA

IO Interactive ha svelato i requisiti minimi e consigliati di 007 First Light, il suo gioco d'azione e spionaggio in arrivo questa primavera.

Oltre alle specifiche, che trovate poco sotto, IO Interactive ha anche annunciato una collaborazione con NVIDIA che permetterà allo studio di "proporre una esperienza PC che sia al livello di qualità che il franchise di Bond merita".

"Le prestazioni, la reattività e la fedeltà visiva devono essere ottenute senza sforzo dai giocatori e le tecnologie NVIDIA GeForce RTX - incluso il DLSS 4 - ci permettono di farlo".