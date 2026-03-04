I personaggi di 007 First Light sono stati presentati in un video

IO Interactive ha pubblicato un nuovo dietro le quinte dedicato, stavolta, ai personaggi di 007 First Light che gravitano attorno a James Bond, presentati in questo caso dagli attori che li interpretano.

Nel video il creative director e narrative & cinematic director dello studio, Martin Emborg, parla della sfida che comporta realizzare la origin story di un'icona con oltre sessant'anni di storia alle spalle, cercando di mantenere intatto il DNA di Bond ma di esplorare al contempo il percorso che lo ha portato a diventare l'agente segreto che conosciamo.

A svolgere un ruolo centrale in questo cammino di crescita è Miss Moneypenny, che IO Interactive ha reinterpretato come una analista sul campo che è costantemente in contatto con il protagonista tramite un auricolare, ma nel gioco c ompare anche M, sebbene in una versione più giovane e ambiziosa.

Grande attenzione è dedicata anche Q, interpretato da Alistair McKenzie, che raccoglie l'eredità di Desmond Llewelyn e Ben Whishaw per presentarsi come un mentore esperto, con un passato operativo sul campo, che insegna a Bond il rispetto per i gadget e la tecnologia.