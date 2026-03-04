I personaggi di 007 First Light sono stati presentati in un video

IO Interactive ha pubblicato un nuovo dietro le quinte dedicato, stavolta, ai personaggi di 007 First Light che gravitano attorno a James Bond, presentati in questo caso dagli attori che li interpretano.
Nel video il creative director e narrative & cinematic director dello studio, Martin Emborg, parla della sfida che comporta realizzare la origin story di un'icona con oltre sessant'anni di storia alle spalle, cercando di mantenere intatto il DNA di Bond ma di esplorare al contempo il percorso che lo ha portato a diventare l'agente segreto che conosciamo.
A svolgere un ruolo centrale in questo cammino di crescita è Miss Moneypenny, che IO Interactive ha reinterpretato come una analista sul campo che è costantemente in contatto con il protagonista tramite un auricolare, ma nel gioco c ompare anche M, sebbene in una versione più giovane e ambiziosa.
Grande attenzione è dedicata anche Q, interpretato da Alistair McKenzie, che raccoglie l'eredità di Desmond Llewelyn e Ben Whishaw per presentarsi come un mentore esperto, con un passato operativo sul campo, che insegna a Bond il rispetto per i gadget e la tecnologia.
Una squadra di spessore
A supportare Bond nel suo confronto con Bawma, il personaggio di Lenny Kravitz in 007 First Light, troviamo dunque una squadra di spessore, che è stata portata sullo schermo da IO Interactive con una grande attenzione anche nei confronti dei dettagli.
Dal punto di vista tecnico, il processo di creazione dei personaggi passa attraverso sessioni di scansione facciale e corporea all'interno di studi specializzati, con un'attenzione maniacale per quanto concerne espressioni, rughe e movimenti.
Gli attori, coinvolti nel motion capture e nel doppiaggio, hanno contribuito in modo determinante alla definizione finale dei ruoli, influenzando sfumature e caratterizzazione, dando vita a un progetto che appare davvero ambizioso.