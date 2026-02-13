007 First Light torna a mostrarsi con un trailer della storia dallo State of Play

Tra i tanti protagonisti dello State of Play andato in onda stasera c'era anche 007 First Light. Per l'occasione IO Interactive ha presentato un trailer della storia, che potrete visualizzare qui sotto.
Il titolo racconta le origini di James Bond prima che diventasse l'agente segreto più famoso del mondo. Ambientato anni prima degli eventi che lo porteranno al MI6, il gioco segue un giovane Bond ancora lontano dall'essere la spia impeccabile che conosciamo: impulsivo, brillante, ma segnato da un passato difficile e da un talento naturale per cacciarsi nei guai.
Un Bond giovane, ma già carismatico e spericolato
La trama prende forma quando Bond viene coinvolto in un'operazione clandestina che sfugge rapidamente al controllo. Quella che sembra una semplice missione di recupero si trasforma in una cospirazione internazionale che mette in pericolo la stabilità globale.
Costretto a muoversi nell'ombra senza l'appoggio di un'agenzia ufficiale, Bond dovrà affidarsi al proprio ingegno, alle prime tecniche di infiltrazione e a un carisma ancora grezzo ma già irresistibile.
007 First Light sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC a partire dal 27 maggio.