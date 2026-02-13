L'Eclisse di Saros è stata mostrata allo State of Play

In occasione dello State of Play di febbraio, è tornato a mostrarsi anche Saros, il nuovo gioco di Housemarque esclusivo per playStation 5, cui è stato dedicato un lungo segmento, dedicato agli effetti dell'Eclisse. Ma andiamo con ordine.

Saros arriverà su PlayStation 5 il 30 aprile 2026. Il nuovo gameplay mostrato presenta in particolare il sistema "come back stronger" e l'Eclipse escalation, due degli elementi centrali dell'esperienza.

Il fulcro del gioco è il Passage, un antico tempio carcosano che funge da hub principale. Qui è possibile interagire con l'equipaggio Echelon IV, approfondire la storia e potenziare il personaggio grazie alle risorse raccolte nei cicli su Carcosa. Tramite l'unità primaria e la Soltari AI, si accede all'Armor Matrix, che consente di personalizzare l'armatura in base al proprio stile: maggiore resistenza, raccolta più rapida di risorse, potenziamento degli scudi o abilità come Second Chance.

Il World Dial permette di teletrasportarsi nei biomi già sbloccati, rendendo i loop più flessibili. Alla morte si conservano le armi principali trovate. I modificatori carcosani consentono di bilanciare difficoltà e vantaggi, mentre l'Eclisse altera mondo, nemici e colonna sonora, corrompendo progressivamente tutto e aggiungendo sfide sempre più dure.