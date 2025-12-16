0

Tra i bonus della Deluxe Edition di Saros c'è anche un accesso anticipato di due giorni

Saros ha una nuova data di uscita e le prenotazioni sono aperte: vediamo dunque le caratteristiche della Deluxe Edition, che consente anche di giocare prima al nuovo sparatutto.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/12/2025
Il protagonista di Saros
Saros
Saros
News Video Immagini

Saros, il nuovo sparatutto di Housemarque per PS5, avrà una Deluxe Edition che, tra le altre cose, consentirà anche di iniziare a giocare due giorni prima rispetto al lancio fissato, oltre anche ad altri bonus.

Abbiamo visto la nuova data di uscita di Saros annunciata ai The Game Awards 2025, occasione nella quale il gioco è tornato a farsi vedere con un trailer, confermando la particolare ambientazione che lo caratterizza e lo stile da sparatutto che richiama da vicino la fantascienza misteriosa vista anche in Returnal.

In occasione della pubblicazione del nuovo trailer, Sony ha comunicato anche le caratteristica della Deluxe Edition, che affiancherà quella standard ma consentirà l'accesso a ulteriori contenuti e vantaggi.

Già pronti dal 28 aprile

L'acquisto della Deluxe Edition di Saros consentirà di entrare nel gioco 48 ore prima rispetto al lancio ufficiale, ovvero sarà disponibile già dal 28 aprile, rispetto alla data di uscita fissata per il 30 aprile.

L'edizione in questione è caratterizzata anche da una particolare grafica che riprende lo stile delle misteriose e antiche pitture murali che si possono trovare nel mondo di gioco.

Saros sembra il Returnal 2 di cui c'era un gran bisogno Saros sembra il Returnal 2 di cui c'era un gran bisogno

Coloro che prenderanno la Digital Deluxe Edition potranno giocare a Saros con alcune tute celebrative dei PlayStation Studios, con corazze da Esecutore per Arjun ispirate a Returnal, God of War e Ghost of Yotei.

Si tratta dunque di bonus piuttosto dedicati ai fan della console Sony, ma che possono comunque far piacere a tutti, soprattutto se collegati all'accesso anticipato.

I giocatori che preordineranno Saros o Saros Digital Deluxe, possono inoltre sbloccare la "Corazza Mano della Spiaggia".

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Tra i bonus della Deluxe Edition di Saros c'è anche un accesso anticipato di due giorni