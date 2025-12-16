Tra i bonus della Deluxe Edition di Saros c'è anche un accesso anticipato di due giorni

Saros, il nuovo sparatutto di Housemarque per PS5, avrà una Deluxe Edition che, tra le altre cose, consentirà anche di iniziare a giocare due giorni prima rispetto al lancio fissato, oltre anche ad altri bonus.
Abbiamo visto la nuova data di uscita di Saros annunciata ai The Game Awards 2025, occasione nella quale il gioco è tornato a farsi vedere con un trailer, confermando la particolare ambientazione che lo caratterizza e lo stile da sparatutto che richiama da vicino la fantascienza misteriosa vista anche in Returnal.
In occasione della pubblicazione del nuovo trailer, Sony ha comunicato anche le caratteristica della Deluxe Edition, che affiancherà quella standard ma consentirà l'accesso a ulteriori contenuti e vantaggi.
Già pronti dal 28 aprile
L'acquisto della Deluxe Edition di Saros consentirà di entrare nel gioco 48 ore prima rispetto al lancio ufficiale, ovvero sarà disponibile già dal 28 aprile, rispetto alla data di uscita fissata per il 30 aprile.
L'edizione in questione è caratterizzata anche da una particolare grafica che riprende lo stile delle misteriose e antiche pitture murali che si possono trovare nel mondo di gioco.
Coloro che prenderanno la Digital Deluxe Edition potranno giocare a Saros con alcune tute celebrative dei PlayStation Studios, con corazze da Esecutore per Arjun ispirate a Returnal, God of War e Ghost of Yotei.
Si tratta dunque di bonus piuttosto dedicati ai fan della console Sony, ma che possono comunque far piacere a tutti, soprattutto se collegati all'accesso anticipato.
I giocatori che preordineranno Saros o Saros Digital Deluxe, possono inoltre sbloccare la "Corazza Mano della Spiaggia".