2

Saros sarà ai The Game Awards: il nuovo gioco del team di Returnal si mostrerà di nuovo

Saros, l'esclusiva PS5 di Housemarque, tornerà a mostrarsi ai The Game Awards: Sony ha confermato il tutto tramite un breve post sui social media, con un breve video.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/12/2025
Rahul Kohli nei panni del protagonista di Saros
Saros
Saros
News Video Immagini

I The Game Awards sono sempre più vicini e, anche se posizionati a un orario tutt'altro che comodo per noi italiani (01:30 della notte tra l'11 e il 12 dicembre), sarà lo spazio perfetto per vedere tanti annunci di una certa importanza. Ad esempio, ci sarà modo di vedere in azione Saros.

Parliamo del nuovo gioco di Housemarque, già autore di Returnal e Resogun.

Il messaggio di PlayStation su Saros

L'annuncio della presenza di Saros ai The Game Awards arriva direttamente da PlayStation che, tramite i propri account social media, ha condiviso un breve messaggio, come potete vedere qui sotto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Il post recita, in traduzione: "Ritorna più forte. Scoprite nuovi dettagli su Saros ai The Game Awards questo giovedì, 11 dicembre". In allegato c'è un brevissimo video nel quale possiamo vedere il protagonista di Saros, il sole nero e la locandina con quello che pare essere l'avversario finale dell'avventura.

Il gameplay di Saros è stato commentato dagli sviluppatori di Housemarque Il gameplay di Saros è stato commentato dagli sviluppatori di Housemarque

Ricordiamo che Saros sarà un nuovo sparatutto in terza persona ad ambientazione sci-fi con struttura roguelite. Ad ogni nuova partita ripartiremo da capo, ma saremo in grado di portare con noi alcuni potenziamenti, per una esperienza finale che dovrebbe essere simile a Returnal.

Ecco infine un nostro approfondimento nel quale vi spieghiamo perché Saros sembra il Returnal 2 di cui c'era un gran bisogno.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Saros sarà ai The Game Awards: il nuovo gioco del team di Returnal si mostrerà di nuovo