Saros sarà ai The Game Awards: il nuovo gioco del team di Returnal si mostrerà di nuovo

I The Game Awards sono sempre più vicini e, anche se posizionati a un orario tutt'altro che comodo per noi italiani (01:30 della notte tra l'11 e il 12 dicembre), sarà lo spazio perfetto per vedere tanti annunci di una certa importanza. Ad esempio, ci sarà modo di vedere in azione Saros.
Parliamo del nuovo gioco di Housemarque, già autore di Returnal e Resogun.
Il messaggio di PlayStation su Saros
L'annuncio della presenza di Saros ai The Game Awards arriva direttamente da PlayStation che, tramite i propri account social media, ha condiviso un breve messaggio, come potete vedere qui sotto.
Il post recita, in traduzione: "Ritorna più forte. Scoprite nuovi dettagli su Saros ai The Game Awards questo giovedì, 11 dicembre". In allegato c'è un brevissimo video nel quale possiamo vedere il protagonista di Saros, il sole nero e la locandina con quello che pare essere l'avversario finale dell'avventura.
Ricordiamo che Saros sarà un nuovo sparatutto in terza persona ad ambientazione sci-fi con struttura roguelite. Ad ogni nuova partita ripartiremo da capo, ma saremo in grado di portare con noi alcuni potenziamenti, per una esperienza finale che dovrebbe essere simile a Returnal.
Ecco infine un nostro approfondimento nel quale vi spieghiamo perché Saros sembra il Returnal 2 di cui c'era un gran bisogno.