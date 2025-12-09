Saros sarà ai The Game Awards: il nuovo gioco del team di Returnal si mostrerà di nuovo

I The Game Awards sono sempre più vicini e, anche se posizionati a un orario tutt'altro che comodo per noi italiani (01:30 della notte tra l'11 e il 12 dicembre), sarà lo spazio perfetto per vedere tanti annunci di una certa importanza. Ad esempio, ci sarà modo di vedere in azione Saros.

Parliamo del nuovo gioco di Housemarque, già autore di Returnal e Resogun.