Saros è stato classificato a Taiwan, le prenotazioni si apriranno ai The Game Awards?

A quanto pare Saros è stato classificato a Taiwan con le sue diverse edizioni e tutto fa pensare che ai The Game Awards verranno aperte le prenotazioni per il nuovo titolo di Housemarque.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/12/2025
Il protagonista di Saros
Nei giorni scorsi Saros è stato classificato a Taiwan, con precisi riferimenti alla standard edition e alla deluxe edition del nuovo gioco sviluppato da Housemarque, che approderà in esclusiva su PS5 il prossimo 20 marzo.

Tutto dunque fa pensare che ai The Game Awards verranno aperte le prenotazioni di Saros, al termine del trailer che il team di sviluppo si prepara a mostrare nel corso dell'evento condotto da Geoff Keighley.

Caratterizzato da un impianto che ricorda da vicino quello di Returnal, il nuovo progetto di Housemarque ci metterà nei panni di Arjun Devraj, un agente determinato a scoprire da dove ha origine il potere oscuro che minaccia di distruggere il mondo di Carcosa.

Il protagonista dell'avventura, interpretato da Rahul Kohli, dovrà esplorare una serie di scenari man mano più insidiosi e utilizzare il proprio equipaggiamento per affrontare creature potenti e mostruose, inclusi alcuni temibili boss.

Un'importante notizia per il 2026 di PlayStation

Annunciato lo scorso febbraio, Saros si prepara dunque a caratterizzare in maniera forte il primo trimestre del 2026 di PlayStation, con la forza di una formula che Housemarque ormai padroneggia e che possiede un indubbio potenziale.

Del resto, le sequenze di gameplay mostrate finora dallo studio sembrano davvero convincenti e danno l'idea di un Returnal 2 che punta a spingere ancora oltre i limiti di un'esperienza sparatutto frenetica ma dotata di un indubbio spessore.

