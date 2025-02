Saros è la nuova esclusiva PS5 sviluppata da Housemarque, ecco trailer e dettagli

Saros è la nuova esclusiva PS5 sviluppata da Housemarque: in arrivo nel 2026, il gioco è stato annunciato con uno spettacolare trailer cinematografico durante lo State of Play, mentre sul PlayStation Blog gli autori hanno rivelato i primi dettagli sul progetto.

"Dopo Returnal sapevamo di aver creato qualcosa di speciale e vincente, ma sapevamo anche di volere che Returnal fosse un gioco a sé", ha spiegato il creative director Gregory Louden. "Con questo in mente, abbiamo deciso di creare una nuova proprietà intellettuale che fosse l'evoluzione della nostra esperienza action in terza persona e di quel tipo di narrazione misteriosa."

"Saros è un gioco d'azione in cui viene raccontata la storia inquietante di una colonia perduta su Carcosa, mentre incombe un'eclisse minacciosa. Giocherai nei panni di Arjun Devraj, un potente Enforcer Soltari che non si fermerà davanti a nulla pur di trovare chi sta cercando. Il nostro obiettivo è creare un personaggio dai tratti emotivi e potenti, che scopra il prezzo che bisogna pagare per creare un nuovo futuro."

"Arjun è interpretato da Rahul Kohli (Midnight Mass, La Caduta della Casa degli Usher), che sta davvero dando vita ad Arjun con una performance straordinaria. È stato un collaboratore brillante ai fini del racconto della nostra storia e un grande sostenitore del gioco. Non è nemmeno da solo su Carcosa: riveleremo presto qualcosa di più sul nostro fantastico cast di personaggi e riveleremo nuove informazioni sulla trama."