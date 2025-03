La piena produzione di Saros è iniziata nel 2022, Housemarque non avrebbe potuto svilupparlo da indipendente

Come saprete, Saros è il nuovo gioco di Housemarque, gli stessi di Returnal e The Reap. La compagnia ha spiegato che la produzione piena è iniziata nel 2022 e che da indipendente, quindi senza i soldi di Sony, non avrebbe mai potuto realizzarlo. Un progetto ambizioso, quindi, nonostante non arrivi molti anni dopo l'opera precedente, il già citato Returnal.