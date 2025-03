I, Robot ha una data d'uscita ufficiale e un nuovo trailer sotto acido, non necessariamente in questo ordine

Sarà composto da 55 livelli, vari livelli bonus, musica procedurale e tanta follia. Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer , decisamente psichedelico, in pieno stile Minter.

L'editore Atari e lo studio di sviluppo Llama Soft, dietro cui c'è il grande Jeff Minter, hanno annunciato la data d'uscita ufficiale di I, Robot , rifacimento in salsa psichedelica di un famoso coin-op della compagnia. Ci potremo giocare a partire dal 17 aprile 2025, ossia tra circa un mese, su moltissime piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation VR2 e Atari VCS .

Anima arcade

I, Robot è concettualmente un gioco arcade, come ben visibile anche dal gameplay incluso nel video. La firma di Minter è chiarissima nello stile grafico psichedelico e in alcune trovate del gameplay che mirano ad attualizzare il gioco, pur senza fargli perdere la sua essenza, saldamente piantana nelle sale giochi dei primi anni 80.

In I, Robot, il giocatore controlla un robot con la testa di bue che deve sconfiggere l'occhio onniveggente. In ogni livello dovrà capovolgere tutte le caselle della mappa per poter passare alla successiva, evitando lo sguardo letale della creatura aliena.

Vediamo di nuovo i requisiti di sistema della versione PC, che come potete immaginare non sono particolarmente esosi: