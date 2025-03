I Have No Mouth, and I Must Scream arriva anche su console, dopo soli 30 anni dall'uscita su PC

L'editore Nightdive Studios e lo sviluppatore The Dreamers Guild hanno annunciato che l'avventura horror I Have No Mouth, and I Must Scream è in arrivo anche per console. Sono passati soltanto 30 anni circa dalla versione PC, uscita originariamente nel 1995. Controller alla mano, potremo giocarci su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 27 marzo 2025, quindi fra pochissimi giorni.

La prima versione del gioco fu pubblicata per MS-DOS e MacOS. Nonostante non sia famosa come altre avventure punta e clicca, negli anni I Have No Mouth, and I Must Scream è assurta allo status di culto, sia per il suo essere un'ottima riduzione del racconto breve originale di Harlan Ellison, dallo stesso titolo, sia per le sue qualità, in particolare la storia malatissima e appassionante, raccontata davvero bene.

Nel 2013, I Have No Mouth, and I Must Scream ha avuto una versione Windows, OSX e Linux, mentre nel 2016 è arrivato su sistemi Android e iOS.