EA Sports FC Mobile e LaLiga collaborano per un evento speciale, che coinvolgerà i giocatori del mobile game per iOS e Android per ben cinque settimane, fino al 16 aprile, consentendo loro di immergersi in un'esperienza che celebra il passato e il presente del campionato spagnolo.

Forte di contenuti esclusivi, ricompense speciali e, per la prima volta, gli highlights in-game delle partite reali, l'iniziativa sarà suddivisa in tre capitoli ed è già stata definita come il più grande evento di campionato nella storia del franchise prodotto da Electronic Arts.

Il primo capitolo andrà a introdurre i giocatori alla ricca storia di LaLiga EA Sports, con contenuti multimediali che fungono da hub interattivo per celebrare la passione condivisa per il campionato. In tale contesto gli utenti potranno rivivere i momenti più iconici e osservare l'evoluzione della competizione.