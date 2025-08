iPhone 17 Air: trapelano immagini della batteria in metallo, più sottile ma con autonomia ridotta

Apple si prepara a lanciare l'iPhone 17 Air, il nuovo modello ultra-sottile atteso per settembre 2025 , e nuove immagini trapelate rivelano dettagli interessanti sulla batteria. Il noto leaker Majin Bu ha condiviso su X (ex Twitter) le presunte foto della batteria interna del dispositivo, mostrando un design a L con copertura in metallo, simile a quello adottato già su iPhone 16 Pro.

Il telaio ultra-sottile del dispositivo (solo 5,5 mm nello spessore minimo) lascia poco spazio alla batteria , ma la struttura in metallo dovrebbe aiutare nella dissipazione del calore e nella sicurezza in fase di ricarica.

Nuova Smart Battery Case

Majin Bu ipotizza anche che Apple manterrà il sistema di rimozione della batteria tramite corrente elettrica a basso voltaggio, già visto su iPhone 16 e 16 Plus, rendendo più semplice la sostituzione in fase di manutenzione.

La foto condivisa da Majin Bu

Tuttavia, Apple sarebbe consapevole del limite rappresentato dall'autonomia. Un precedente report di The Information afferma che solo il 60-70% degli utenti sarà in grado di completare una giornata intera con una singola carica. Per questo motivo, l'azienda avrebbe in programma di rilanciare una nuova batteria esterna, probabilmente sotto forma di custodia con batteria integrata, come già avvenuto in passato con i modelli Smart Battery Case.

L'iPhone 17 Air si prepara a essere uno dei dispositivi più sottili mai realizzati da Apple, ma i primi dettagli suggeriscono che questa scelta potrebbe comportare sacrifici tangibili sull'autonomia. Resta ora da vedere se l'efficienza energetica dell'A19 e le ottimizzazioni software di iOS 26 riusciranno a bilanciare le prestazioni complessive di un iPhone che punta tutto sulla forma, senza dimenticare la funzionalità.