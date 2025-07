Cambio di rotta per Apple: solo iPhone 17 Air potrebbe essere realizzato in titanio, gli altri in alluminio

Apple si prepara a rivedere radicalmente la sua strategia in termini di materiali utilizzati per la gamma iPhone 17. Secondo quanto riportato da The Information e confermato dagli analisti Ming-Chi Kuo e Jeff Pu, i modelli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max abbandoneranno il titanio in favore di una scocca in alluminio, segnando un'inversione rispetto al trend inaugurato con l'iPhone 15 Pro nel 2023.

Il titanio, in passato, ha portato anche alcuni problemi ai dispositivi. Apple, però, non abbandonerà completamente questo materiale, nonostante tutto, Pare, infatti, che l'utilizzo del titanio sarà confinato esclusivamente alla produzione e alla struttura di iPhone 17 Air.