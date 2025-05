Il peso e la batteria di iPhone 17 Air si svelano in nuovi leak

Lo spessore e la batteria di iPhone 17 Air

Secondo quanto riportato dall'utente Majin Bu sul social network X, iPhone 17 Air potrebbe avere un peso di circa 146 grammi, facendo utilizzo di una batteria in silicio-carbonio, in netta contrapposizione alle tradizionali batterie al litio utilizzate dagli iPhone fino ad oggi. Per chi non lo sapesse, le batterie in silicio-carbonio sono caratterizzate da una maggior densità energetica, che consente quindi di immaganizzare più energia a parità di volume. Il peso ridotto di iPhone 17 Air sarebbe dovuto all'uso di rifiniture in alluminio Serie 7000, in grado di coniugare sapientemente resistenza e leggerezza.

Ricordiamo che iPhone 17 Air dovrebbe montare al suo interno il chip proprietario A19, garantendo così il pieno accesso ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia che ha fatto da poco il suo debutto sul mercato italiano. Sul lato anteriore troveremo un display da circa 6,6 pollici di diagonale, con frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz. Il nuovo modello dovrebbe presentare un sensore unico per la fotocamera posteriore, con risoluzione da 48 megapixel.