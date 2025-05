Samsung Galaxy S25 Edge è ufficiale: tutto su prezzo, colorazioni e specifiche tecniche

Al suo interno troviamo il chip Snapdragon 8 Elite , protagonista della maggior parte degli smartphone top di gamma usciti quest'anno e presente anche sul resto della serie Galaxy S25, permettendo così di accedere a tutte le funzionalità di Gemini AI, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia. Il processore è alimentato da una batteria da 3900 mAh di capacità. Il nuovo modello ultrasottile di Samsung offre poi una camera di vapore riprogettata , per gestire la dissipazione del calore in modo efficiente e controllato. Passiamo poi al comparto fotocamere, che ospita un sensore grandangolare da 200 megapixel , accompagnato da un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel con funzionalità Auto Focus, che permette di acquisire foto macro nitide senza perdita di dettagli.

Samsung Galaxy S25: prezzi e colorazioni

Il nuovo modello Samsung Galaxy S25 Edge è disponibile al preorder a partire dalla giornata di oggi in due distinte configurazioni: si parte infatti dal modello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che sarà venduto a 1299 euro, per poi arrivare alla versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, il cui prezzo è fissato invece a 1419 euro. È possibile scegliere rispettivamente tra le colorazioni Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue.

Samsung Galaxy S25 Edge

Vi segnaliamo inoltre che fino al prossimo 29 maggio sarà possibile ottenere la versione da 512 GB di memoria interna al prezzo della versione da 256 GB, sia presso i principali rivenditori online che sul sito ufficiale della compagnia. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni. Per altre informazioni e dettagli riguardanti il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, vi rimandiamo al nostro provato.