Samsung Galaxy S25 Edge è ufficiale: lo abbiamo visto e provato in anteprima

Siamo stati alla Samsung Home di Milano per vedere in anteprima il nuovo Galaxy S25 Edge e siamo pronti a raccontarvi le nostre prime impressioni sull'ultimo arrivato della famiglia Galaxy.

Dopo le prime immagini messe in mostra durante l'ultimo Galaxy Unpacked, Samsung ha ufficialmente presentato il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge , dando seguito all'ambizioso obiettivo di portare sul mercato un dispositivo studiato per offrire una "combinazione unica di portabilità e potenza". Galaxy S25 Edge è uno smartphone che - per caratteristiche tecniche e prezzo - si pone tra il Galaxy S25 Plus e il Galaxy S25 Ultra, cercando di mantenere inalterate le prestazioni al netto di un design ultra-sottile che va oltre la mera scelta estetica e apre la strada ad una nuova filosofia di progettazione.

Caratteristiche tecniche del Samsung S25 Edge

Come abbiamo accennato in apertura, il comparto tecnico di Samsung Galaxy S25 Edge non si distanzia molto dai top di gamma della serie, con qualche inevitabile compromesso sul fronte del blocco camera e della batteria.

Per caratteristiche, Galaxy S25 Edge si pone tra Galaxy S25 Plus e S25 Ultra

Il nuovo smartphone dell'azienda coreana porta in dote un display AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione 3120 x 1440 pixel e refresh rate dinamico fino a 120 Hz, con sensore a ultrasuoni integrato per il riconoscimento dell'impronta digitale.

Il cuore pulsante del dispositivo è ancora una volta lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, opportunamente ottimizzato per supportare il profilo estremamente sottile, con prestazioni reali che dovrebbero posizionarsi tra Galaxy S25 Plus e Galaxy S25 Ultra. Il fronte memorie prevede invece 12 GB di RAM e due tagli di archiviazione, da 256 e 512 GB. Rimangono invariati il supporto a WiFi 7 e Bluetooth 5.4, così come la certificazione IP68 e la ricarica wireless con standard Qi2.

Le differenze rispetto al top di gamma emergono sul fronte della fotocamera: Galaxy S25 Edge può contare sullo stesso sensore principale grandangolare da 200 megapixel di Galaxy S25 Ultra, affiancato da una seconda ottica ultra grandangolare da 12 MP.

Galaxy S25 Edge sacrifica una fotocamera a vantaggio del profilo sottilissimo

La fotocamera anteriore è invece affidata a un sensore da 12 MP. Rimane centrale, anche in questo caso, l'integrazione con l'intelligenza artificiale: S25 Edge supporta tutte le funzionalità di editing avanzato che abbiamo imparato a conoscere sulle nuove serie Galaxy. Insomma, il nuovo arrivato è caratterizzato da due moduli posteriori e uno anteriore, un compromesso adottato per mantenere il sottilissimo profilo.

La seconda differenza arriva sul versante batteria, che in questo caso ha una capacità di 3.900 mAh, di molto inferiore rispetto ai 4.755 e 4.855 mAh rispettivamente di S25 Plus e S25 Ultra.