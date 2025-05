Stellar Blade: ecco la data d'uscita ufficiale della versione PC, svelata per sbaglio da PlayStation

Stellar Blade su PC ha una data d'uscita: l'11 giugno 2025. In realtà non ci sono stati annunci in merito, ma la fonte da cui proviene la notizia è più che attendibile, visto che si tratta di PlayStation. Sostanzialmente è stato pubblicato su YouTube un trailer del gioco, in cui veniva riportata la data. Attualmente è stato rimosso, ma ormai il danno è stato fatto, se così lo vogliamo chiamare, e tutti sappiamo quando potremo vestire i panni di Eve sui nostri PC.