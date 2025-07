Stellar Blade riceve una patch su PC e PS5 con nuove tracce musicali e Hard Mode disponibile da subito

Shift Up ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Stellar Blade per PS5 e PC, che introducono una serie di correzioni e anche un paio di novità interessanti.

Una di queste potrebbe interessare chi non ha ancora iniziato il gioco. Infatti, da ora è possibile selezionare la Hard Mode fin da subito, senza doverla prima sbloccare arrivando ai titoli di coda dell'avventura. Oltre a nemici sensibilmente più resistenti e forti, questa modalità permette di sbloccare nuove abilità per EVE e di potenziare ulteriormente armi, il drone e l'equipaggiamento. La Hard Mode, inoltre, ora è disponibile anche per la Boss Challenge.