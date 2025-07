L'account social di Stellar Blade ha pubblicizzato una criptovaluta dedicata al gioco, ma era una truffa

Il tutto ovviamente è stato fatto con il semplice obiettivo di ingannare i giocatori usando una pagina nota e seguita e spingere alcuni utenti a cliccare su un link che avrebbe rubato dati e/o denaro. Per fortuna ora la situazione è stata risolta.

Durante il fine settimana, l'account ufficiale di Stellar Blade - il famoso videogioco d'azione coreano di SHIFT UP - è stato preso di mira da alcuni malintenzionati che sono stati in grado di accedervi e di bloccare i legittimi proprietari.

Cosa è successo all'account di Stellar Blade

Come potete vedere poco sotto, il director del videogioco aveva rapidamente confermato che il post apparso su Stellar Blade era una truffa e non qualcosa di ufficiale.

"Salve, sono Hyung-Tae Kim, director di Stellar Blade. L'account ufficiale di Stellar Blade è stato compromesso e sono stati caricati post non autorizzati contenenti pubblicazioni di criptovalute e promozioni di iscrizione sospette. Chiediamo gentilmente a tutti di astenersi dal partecipare a questi messaggi e di rimanere vigili. Siamo attualmente impegnati in discussioni per il recupero dell'account violato e chiediamo sinceramente la vostra pazienza e comprensione durante questo processo. Grazie."

Oggi il team ha recuperato l'accesso all'account e ha condiviso questo messaggio: "Ci scusiamo sinceramente per la lunga attesa. Il nostro account ufficiale è stato completamente ripristinato. Riflettiamo profondamente su questo incidente e adotteremo tutte le misure necessarie per garantire che non si ripeta mai più."

Il tweet di scuse di Stellar Blade

In conclusione, ricordiamo che Stellar Blade riceve una patch su PC e PS5 con nuove tracce musicali e Hard Mode disponibile da subito.