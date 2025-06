Stellar Blade riceve una nuova patch su PS5 e PC, risolve problemi con schede grafiche e bug vari

Shift Up ha pubblicato una patch per Stellar Blade, sia per la versione PS5 (la versione 1.011.003) che per PC (1.1.2), mirate per correggere alcuni errori e apportare modifiche minori.

Le due patch hanno dei punti in comune. Ad esempio, entrambe risolvono un bug che bloccava il giocatore usando la mossa Retribution contro Gigas nelle Wasteland o nella modalità Boss Challgend e sistemano dei problemi con le interazioni con i PNG nella città di Xion.