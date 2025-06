Stellar Blade sarebbe in sviluppo anche per Nintendo Switch 2

Pare che presto potremo giocare a Stellar Blade anche su Nintendo Switch 2 . Secondo la testata coreana PlayForum, Shift Up avrebbe avviato ufficialmente la produzione della conversione per la nuova console di Nintendo. Quindi, dopo essere uscito prima su PlayStation 5 e poi su PC, presto vedremo l'action con protagonista Eve arrivare anche su di un'altra piattaforma, in accordo con la politica dichiarata dalla compagnia di portare i suoi giochi su più sistemi possibili.

Lavori in corso

Shift Up avrebbe in mano il kit di sviluppo ufficiale di Nintendo Switch 2, dando il via ai lavori per adattare il gioco su di un hardware relativamente meno performante di PC e PlayStation 5.

Stellar Blade è stato appena lanciato con grande successo su PC, raggiungendo complessivamente i 3 milioni di copie vendute.

Il gioco ha fatto parlare di sé in particolare per l'altissima produzione di mod a carattere erotico o pornografico, spinta dagli sviluppatori stessi, curiosi di vedere cosa avrebbero fatto gli utenti PC in merito. L'ultima versione risulta anche perfettamente ottimizzata, nonché dotata degli ultimi ritrovati in fatto di tecnologie grafiche.

Ritornando alla possibile versione per Nintendo Switch 2, per adesso non ci sono conferme ufficiale in merito, considerando anche che Shift Up è ancora nella fase esplorativa. Sicuramente farà gola la possibilità di arrivare su di una piattaforma capace di infrangere tutti i record di lancio del mondo console.

Nel frattempo, un rappresentante di Shift Up ha dichiarato nel merito: "Per quanto riguarda lo sviluppo su Nintendo Switch 2, non c'è ancora nulla di confermato".