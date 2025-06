Nintendo Switch 2 batte PS4 e diventa la console più venduta al lancio negli USA

Come riportato dall'analista di mercato Matt Piscatella, Switch 2 ha totalizzato 1,1 milioni di unità acquistate nella prima settimana (entro il 7 giugno), escludendo peraltro le vendite tramite My Nintendo Store, superando così il precedente record stabilito da PS4 nel 2013.

Mario Kart World è il gioco più gettonato tra gli acquirenti di Switch 2

Piscatella ha aggiunto anche che il 79% degli acquirenti ha comprato anche una copia di Mario Kart World fisica o digitale come parte del bundle dedicato. Parliamo di circa 870.000 copie in pochissimi giorni. Infine, oltre a Mario Kart World, tra i tre giochi più acquistati figurano al secondo posto Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, seguito dalla Nintendo Switch 2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Anche in madrepatria il successo è stato altrettanto straordinario: Switch 1 ha venduto circa 950.000 di unità in Giappone nella prima settimana, superando il record delle circa 630.000 unità di PS2 e le 611.000 di Nintendo DS e quasi triplicando le 330.000 unità del primo Switch.